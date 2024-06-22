Меркулов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Меркулов Василий Семенович
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, с. Локно
Смерть
Неизвестно