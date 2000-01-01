Блинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1868

Дочь: Блинова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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