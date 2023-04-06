Егор Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Фролов

Егор Фролов

avatar

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Фрол Федоров

Мать: Агафья Ларионова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Марья Казьмина

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Марья Казьмина

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Марья Казьмина

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аграфена Егорова

Мать ребёнка: Марья Казьмина

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Казьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close