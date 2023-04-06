Егор Фролов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Фрол Федоров
Мать: Агафья Ларионова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Марья Казьмина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Марья Казьмина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Марья Казьмина
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аграфена Егорова
Мать ребёнка: Марья Казьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Казьмина
Смерть
Неизвестно