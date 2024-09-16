Вершинина Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Наталья Сергеевна

Вершинина Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Григорий Константинович

Нижний Унур, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Вершинин Григорий Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.