Вершинина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Нижний Унур, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Вершинин Григорий Константинович
Смерть
Неизвестно