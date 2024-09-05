Лобзов Лабзов Семен Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобзов Лабзов Семен Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Лабзов Емельян Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Болдышева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Болдышева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лобзова) Светлана

Мать ребёнка: (Болдышева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Семеновна

Мать ребёнка: (Болдышева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзова Зоя Семеновна

Мать ребёнка: (Болдышева) Анна

Смерть
2014
Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область

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