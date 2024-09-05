Лобзов Лабзов Семен Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Лабзов Емельян Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Болдышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Болдышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лобзова) Светлана
Мать ребёнка: (Болдышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Семеновна
Мать ребёнка: (Болдышева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзова Зоя Семеновна
Мать ребёнка: (Болдышева) Анна
Смерть
2014
Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область