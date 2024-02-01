Ополоник Светлана Арнольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополоник Светлана Арнольдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1974

Отец: не указан

Мать: Косолапова Елена Алексеевна

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