Белолипецкая (Копякова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1941
Дата смерти25.10.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941
Рождение ребёнка
27.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Михайлович
Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.11.1974
Сын: Белолипецкий Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Сергей Петрович
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2003