Белолипецкая (Копякова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая (Копякова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Шатура, Шатура, Московская область

Дата рождения

11.12.1941

Дата смерти

25.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1941

Отец: Копяков Василий Симонович

Мать: Копякова Прасковья Сергеевна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Михайлович

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.11.1974

Сын: Белолипецкий Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Сергей Петрович

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипецкий Сергей Петрович

Смерть
25.10.2003
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