Охтишина (Крупинова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтишина (Крупинова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1965

Отец: Курпинов Иван Филиппович

Мать: Крупинова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1987

Сын: Охтишин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Охтишин Василий Викторович

Рождение ребёнка
19.07.1987

Сын: Охтишин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Охтишин Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтишин Василий Викторович

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