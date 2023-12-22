Охтишина (Крупинова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1965
Отец: Курпинов Иван Филиппович
Мать: Крупинова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1987
Сын: Охтишин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Охтишин Василий Викторович
Рождение ребёнка
19.07.1987
Сын: Охтишин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Охтишин Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно