Лебединская Елизавета Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лебединский Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
?.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебединский Лев Григорьевич
Смерть
Неизвестно