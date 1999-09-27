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Ильиных Арсентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1923

Дата смерти

27.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиных Екатерина Фёдоровна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Екатерина Фёдоровна

Смерть
27.09.1999
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