Ильиных Арсентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1923
Дата смерти27.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильиных Екатерина Фёдоровна
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1999