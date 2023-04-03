Ирина Данилова
Место рожденияд. Ошурково, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ошурково, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1785
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ларионов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Демид Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ларионов
Смерть
До 1807