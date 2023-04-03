Ирина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Данилова

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Место рождения

д. Ошурково, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ошурково, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1785

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ларионов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Демид Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ларионов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ларионов

Смерть
До 1807
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