Безуглый Самуил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Безуглый Евстафий Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1763
Шабалинов, Чернігівська область
ЦДИАК Фонд 127 Киевская духовная консистория опись 1016 д. 23 Исповедная роспись Новомлинской сотни нежинского полка, с.Шабалинов. 1763 год 70. Самойло Герасимов Безуглый 51 жена его Евфимия Иванова ... Показать все
Смерть
Неизвестно