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Безуглый Самуил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Безуглый Евстафий Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1763
Шабалинов, Чернігівська область
ЦДИАК Фонд 127 Киевская духовная консистория опись 1016 д. 23 Исповедная роспись Новомлинской сотни нежинского полка, с.Шабалинов. 1763 год 70. Самойло Герасимов Безуглый 51 жена его Евфимия Иванова ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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