Ходакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ходакова) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ходакова) Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич
Смерть
Неизвестно