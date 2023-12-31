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Ходакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ходаков Леон Антонович

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ледникова (Ходакова) Лукерья Антоновна

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ходаков Артем Антонович

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ходаков Иван Антонович

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ходакова) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ходаков Федор Антонович

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ходаков Михаил Антонович

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ходакова) Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Ходаков Антон Сергеевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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