Торгонина (Антонова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгонина (Антонова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1959

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Приобье, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2013
Приобье, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Приобье, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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