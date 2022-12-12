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Салманов Михаил Васильевич

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.10.1909

Дата смерти

29.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909

Отец: Салманов Василий Алексеевич

Мать: Салманова Матрена Григориева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
03.01.1941

Сын: Салманов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
?.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова Лукерья Яковлевна

Смерть
29.03.1986
г.Куйбышев, Куйбышевский район
Причина смерти: Сердечный приступ
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