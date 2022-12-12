Салманов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1909
Дата смерти29.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
17.10.1939
Рождение ребёнка
03.01.1941
Сын: Салманов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Салманова Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
?.05.1948
Рождение ребёнка
09.03.1951
Рождение ребёнка
09.03.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1986
г.Куйбышев, Куйбышевский район
Причина смерти: Сердечный приступ