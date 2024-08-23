Авдеев Александр Николаевич
Место рожденияКатав-Ивановский район
Дата рождения29.07.1957
Дата смерти25.07.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1983
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна
Смерть
25.07.1987
Рождение ребёнка
10.11.1987
Сын: Авдеев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна