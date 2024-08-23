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Авдеев Александр Николаевич

Место рождения

Катав-Ивановский район

Дата рождения

29.07.1957

Дата смерти

25.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1957

Отец: Авдеев Николай Александрович

Мать: Сухатова (Морозова) Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1983

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
25.07.1987
Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.11.1987

Сын: Авдеев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Авдеева (Сиднева) Любовь Александровна

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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