Геннадий Васильевич Любовощин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геннадий Васильевич Любовощин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Павлович Любовощин

Мать: Прасковья Николаевна Любовощина

Рождение ребёнка
04.11.1971

Сын: Алексей Геннадиевич Любовощин

Мать ребёнка: Татьяна Татьяна Любовощина

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Геннадиевна Любовощина

Мать ребёнка: Татьяна Татьяна Любовощина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Татьяна Любовощина

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