Геннадий Васильевич Любовощин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1971
Сын: Алексей Геннадиевич Любовощин
Мать ребёнка: Татьяна Татьяна Любовощина
Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Геннадиевна Любовощина
Мать ребёнка: Татьяна Татьяна Любовощина
Бракосочетание
Неизвестно