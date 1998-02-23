Шестаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Иван

Шестаков Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1950

Дата смерти

23.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1950

Отец: Шестаков Алексей

Мать: Шестакова Валентина

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close