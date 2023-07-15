Комаров Максим Терентьевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1886 ст.
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886 ст.
Бракосочетание
24.10.1908 ст.
Бабурино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.
Дочь: Комарова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Сын: Комаров Сергей Максимович
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Скоблова (Левошина) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
15.08.1923
Дочь: Леошина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
02.03.1925
Сын: Комаров Алексей Максимович
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
20.07.1927
Дочь: Груздева (Леошина) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Леошин Николай Максимович
Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна
Смерть
1947
Скончался в результате несчастного случая: на своей пасеке в дождливую погоду поскользнулся , упал на колышек от снятого улья и проколол почку.