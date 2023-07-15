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Комаров Максим Терентьевич

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Место рождения

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.08.1886 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886 ст.

Отец: Комаров Терентий Павлович

Мать: Комарова Агрипина Андреевна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1908 ст.

Жена: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Бабурино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.

Дочь: Комарова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Сын: Комаров Сергей Максимович

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Скоблова (Левошина) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1923

Дочь: Леошина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1925

Сын: Комаров Алексей Максимович

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1927

Дочь: Груздева (Леошина) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Леошин Николай Максимович

Мать ребёнка: Комарова (Леошина) Мария Акимовна

Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1947
Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скончался в результате несчастного случая: на своей пасеке в дождливую погоду поскользнулся , упал на колышек от снятого улья и проколол почку.

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