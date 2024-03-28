Масленникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Петр

Рождение ребёнка
1811

Сын: Масленников Михаил

Отец ребёнка: Масленников Петр

Рождение ребёнка
1820

Сын: Масленников Алексей

Отец ребёнка: Масленников Петр

Смерть
Неизвестно

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