Масленникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленников Петр
Рождение ребёнка
1811
Сын: Масленников Михаил
Отец ребёнка: Масленников Петр
Рождение ребёнка
1820
Сын: Масленников Алексей
Отец ребёнка: Масленников Петр
Смерть
Неизвестно