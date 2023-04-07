Ксенофонт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Степан Сергеевич
Мать: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ксения Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мариамна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно