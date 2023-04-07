Ксенофонт Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонт Степанович

Ксенофонт Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Степан Сергеевич

Мать: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ксения Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мариамна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close