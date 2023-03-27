Лобачев Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобачев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1917
Дочь: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно