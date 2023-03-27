Лобачев Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1917

Дочь: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Борис Федорович

Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Лобачева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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