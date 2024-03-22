Козырев Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Максим Сергеевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1987

Отец: не указан

Мать: Козырева Марина Станиславовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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