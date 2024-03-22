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Козырев Максим Сергеевич
Козырев Максим Сергеевич
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
29.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Козырева (Волкова) Марина Станиславовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1987
Отец: не указан
Мать:
Козырева Марина Станиславовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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