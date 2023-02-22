Крайсвитный Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайсвитный Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1928

Сын: Крайсвитный Михаил Павлович

Мать ребёнка: Крайсвитная Феодосия Афанасьевна

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайсвитный Николай Павлович

Мать ребёнка: Крайсвитная Феодосия Афанасьевна

Брезицк, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайсвитная Феодосия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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