Крайсвитный Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1928
Сын: Крайсвитный Михаил Павлович
Мать ребёнка: Крайсвитная Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайсвитный Николай Павлович
Мать ребёнка: Крайсвитная Феодосия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно