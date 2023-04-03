Шокавин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шокавин Владимир Данилович
Мать: Шокавина Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Шокавина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Шокавина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шокавина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шокавина Елена
Образование
Неизвестно
Автоматизация и комплексная механизация машиностроения
Образование
Неизвестно
Образование
Неизвестно