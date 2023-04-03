Шокавин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шокавин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шокавин Владимир Данилович

Мать: Шокавина Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Шокавина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Шокавина Елена

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шокавин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Шокавина Елена

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шокавина Елена

Образование
Неизвестно
Минск, Минск
Автоматизация и комплексная механизация машиностроения
Образование
Неизвестно
Минск, Минск
Образование
Неизвестно
Минск, Минск
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