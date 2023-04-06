Пуликов Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пуликов Пётр
Мать ребёнка: Пуликова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуликов Анисим
Мать ребёнка: Пуликова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуликов Андрей
Мать ребёнка: Пуликова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуликов Дмитрий
Мать ребёнка: Пуликова Надежда
Смерть
Неизвестно