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Пуликов Василий

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Место рождения

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пуликов Пётр

Мать ребёнка: Пуликова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуликов Анисим

Мать ребёнка: Пуликова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуликов Андрей

Мать ребёнка: Пуликова Надежда

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуликов Дмитрий

Мать ребёнка: Пуликова Надежда

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
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