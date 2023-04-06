Ситникова (Махнева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Махнева) Анна Семеновна

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Место рождения

Малиновка, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махнев Семен Сидорович

Мать: не указана

Малиновка, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ситников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Сидор Павлович

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Афонасий Павлович

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Павловна

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Борис Павлович

Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович

Смерть
Неизвестно
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