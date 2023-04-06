Ситникова (Махнева) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махнев Семен Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Афонасий Павлович
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Павловна
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Павел Герасимович
Смерть
Неизвестно