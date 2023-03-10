Матрона Еремеевна-? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Еремеевна-?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1834

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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