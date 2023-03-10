Матрона Еремеевна-?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.04.1834
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Черемисинов Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно