Вотинцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотинцев Григорий

Вотинцев Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вотинцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотинцева Маруся Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотинцева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close