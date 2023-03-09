Вотинцев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вотинцев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотинцева Маруся Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотинцева Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно