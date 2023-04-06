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(Поречина) Марфа Владимировна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892

Отец: Поречин Владимир Дмитриевич

Мать: Поречина Евдокия Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
05.07.1892
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные Козловский мещанин Иван Васильевич Боголюбский и с. Кочетовская слобода девица Мелания Дмитриевна Поречина
Бракосочетание
31.10.1910

Муж: Азовцев Василий Алексеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Василий Филиппович Завражин и Василий Яковлевич Чаркин, по невесте с. Лежайки мещанин Дмитрий Боголюбовский и с. Круглое Михаил Безд...?
Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: Азовцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич

крестные Николай Андрианович Поречин и девица Анисия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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