(Поречина) Марфа Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892
Крещение
05.07.1892
крестные Козловский мещанин Иван Васильевич Боголюбский и с. Кочетовская слобода девица Мелания Дмитриевна Поречина
Бракосочетание
31.10.1910
по жениху Василий Филиппович Завражин и Василий Яковлевич Чаркин, по невесте с. Лежайки мещанин Дмитрий Боголюбовский и с. Круглое Михаил Безд...?
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: Азовцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич
крестные Николай Андрианович Поречин и девица Анисия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Азовцев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно