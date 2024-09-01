Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Солодкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Солодкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Солодкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Солодкин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодкин Николай Николаевич

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