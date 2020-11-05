Кириллов Игорь Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1968
Дата смерти05.11.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968
Отец: Кириллов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1995
Дочь: Борисова (Кириллова) Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
05.11.2020