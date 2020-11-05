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Кириллов Игорь Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1968

Дата смерти

05.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1968

Отец: Кириллов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1995

Дочь: Борисова (Кириллова) Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Вознесенская (Таратина) Елена Николаевна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
05.11.2020

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