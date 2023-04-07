Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Алексей Васильевич
Мать: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тарас Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно