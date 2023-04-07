Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тарас Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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