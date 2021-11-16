Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна
Место рожденияПетухово
Дата рождения04.11.1938
Дата смерти16.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2021