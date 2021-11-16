Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова (Колмакова) Лидия Александровна

Место рождения

Петухово

Дата рождения

04.11.1938

Дата смерти

16.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1938

Отец: Колмаков Александр Семёнович

Мать: Колмакова (Боровинская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2021

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