(Копина) Людмила Авивовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.
Отец: Копин Авив Андреевич
Родители: деревни Минина крестьянин Авив Андреев Копин и законная жена его Варвара Александровна Восприемница: дочь их Екатери Авивовна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396000#345
Восприемник
24.12.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
У дворянской дочери Ольги Михайловны Махаевой (племянницы): https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410913#1600
Смерть
Неизвестно