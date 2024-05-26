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(Копина) Людмила Авивовна

Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.

Отец: Копин Авив Андреевич

Мать: Копина Варвара Александровна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: деревни Минина крестьянин Авив Андреев Копин и законная жена его Варвара Александровна Восприемница: дочь их Екатери Авивовна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396000#345
Восприемник
24.12.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
У дворянской дочери Ольги Михайловны Махаевой (племянницы): https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410913#1600
Смерть
Неизвестно

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