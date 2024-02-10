Krapp Johann Ernst — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krapp Johann Ernst

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1845 г.р.
1847 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Krapp Johannes

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Krapp Anna Elizabetha

Мать ребёнка: Krapp Anna Maria

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Krapp Katharina

Мать ребёнка: Krapp Anna Maria

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Krapp Anna Maria

Мать ребёнка: Krapp Anna Maria

Рождение ребёнка
1855

Сын: Krapp Konrad

Мать ребёнка: Krapp Anna Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krapp Anna Maria

Смерть
Неизвестно
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