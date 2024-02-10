Krapp Johann Ernst
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Krapp Johannes
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Krapp Anna Elizabetha
Мать ребёнка: Krapp Anna Maria
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Krapp Katharina
Мать ребёнка: Krapp Anna Maria
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Krapp Anna Maria
Мать ребёнка: Krapp Anna Maria
Рождение ребёнка
1855
Сын: Krapp Konrad
Мать ребёнка: Krapp Anna Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Krapp Anna Maria
Смерть
Неизвестно