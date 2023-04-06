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Наймушин Парамон Антонов

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Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Наймушин Антон Иванов

Мать: Наймушина Матрена Федорова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.02.1796 ст.

Жена: Наймушина Агафия Васильева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1797 ст.

Дочь: Матрена Парамонова

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.

Дочь: Зинаида (Зиновия) Парамонова

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Марфа Парамонова

Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1796
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