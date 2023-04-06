Наймушин Парамон Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Наймушин Антон Иванов
Бракосочетание
22.02.1796 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1797 ст.
Дочь: Матрена Парамонова
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева
Рождение ребёнка
30.10.1798 ст.
Дочь: Зинаида (Зиновия) Парамонова
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Марфа Парамонова
Мать ребёнка: Наймушина Агафия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796