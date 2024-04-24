Богданов Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1934
Отец: Богданов Василий Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
агроном | Должность: агроном
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно