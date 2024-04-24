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Богданов Борис Васильевич

Место рождения

Устиновка, Кіровоградська область

Дата рождения

13.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1934

Отец: Богданов Василий Ильич

Мать: Богданова Марфа Мартыновна

Устиновка, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Устиновка, Кіровоградська область
агроном | Должность: агроном
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Устиновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Устиновка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Устиновка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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