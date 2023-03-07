Матвей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Тимофеев

Матвей Тимофеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1716 г.р.
Около 1719 г.р.
Около 1720 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Савелий Матвеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Максим Матвеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1735
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close