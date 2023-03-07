Матвей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Савелий Матвеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Максим Матвеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Голодаевский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1735