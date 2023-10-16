Путилин Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Путилина) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Путилина Апросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Путилина) Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Путилина Апросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно