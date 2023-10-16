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Путилин Стефан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Путилин Алексей Гаврилович

Мать: Путилина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Апросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Путилина) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Путилина Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Путилина) Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Путилина Апросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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