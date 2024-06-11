Кудашов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1978

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2018

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