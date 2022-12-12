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Енговатов Федор Лукич

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Енговатов Лука Прокопьев

Мать: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1828 ст.

Жена: Енговатова Надежда Ильина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Енговатов Егор Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Енговатов Петр Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Енговатова Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Енговатов Максим Федоров

Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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