Енговатов Федор Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
08.11.1828 ст.
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Енговатова Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Енговатова Надежда Ильина
Смерть
После 1858