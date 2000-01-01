Константинов Юрий Владиславович
Место рожденияДнепропетровск, Днепропетровская обл. Украина
Дата рождения14.02.1984
Дата смерти14.02.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Днепропетровск, Днепропетровская обл. Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1984
Днепропетровск, Днепропетровская обл. Украина