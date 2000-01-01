Константинов Юрий Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Юрий Владиславович

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Место рождения

Днепропетровск, Днепропетровская обл. Украина

Дата рождения

14.02.1984

Дата смерти

14.02.1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Днепропетровск, Днепропетровская обл. Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1984
Днепропетровск, Днепропетровская обл. Украина
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