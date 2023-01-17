Дрозд Меланья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Стефанида Онуфриевна
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дрозд Зосим Онуфриев
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Харитина Онуфриева
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Домна Онуфриева
Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно