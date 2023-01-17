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Дрозд Меланья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1784

Сын: Дрозд Гордей Онуфриев

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Стефанида Онуфриевна

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дрозд Каллиник Онуфриев

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дрозд Зосим Онуфриев

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Харитина Онуфриева

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Домна Онуфриева

Отец ребёнка: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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