Пенькова (Агеева) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Агеева) Полина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.12.1944

Муж: Пеньков Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.04.1945

Сын: Пеньков Павел Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1946

Сын: Пеньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1951

Дочь: Слинкина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Никольское, Поныровская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1958

Сын: Пеньков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович

Смерть
1971
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