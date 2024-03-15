Пенькова (Агеева) Полина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.12.1944
Рождение ребёнка
04.04.1945
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.11.1946
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1951
Дочь: Слинкина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Никольское, Поныровская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1958
Сын: Пеньков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пеньков Иван Павлович
Смерть
1971