Кузьменко Улитта Васильева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьменко Улитта Васильева

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Антон Фёдоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузьменко Климентий Антонов

Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузьменко Аверкий Антонов

Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Зиновия Антонова

Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно

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