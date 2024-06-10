Кузьменко Улитта Васильева
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузьменко Климентий Антонов
Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузьменко Аверкий Антонов
Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Зиновия Антонова
Отец ребёнка: Кузьменко Антон Фёдоров
Смерть
Неизвестно