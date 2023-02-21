Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1905

Дата смерти

30.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1935

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Петр

Смерть
30.09.1990
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