Проценко (Обнорская) Полина Васильевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проценко (Обнорская) Полина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

21.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Обнорский Василий Павлович

Мать: Обнорская Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.03.1926

Дочь: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна

Отец ребёнка: Проценко Аникий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Проценко Вера Анникеевна

Отец ребёнка: Проценко Аникий Григорьевич

Смерть
21.10.1959
Дзержинский отдел ЗАГС

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