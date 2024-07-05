Проценко (Обнорская) Полина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти21.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
11.03.1926
Дочь: Панфилова (Проценко) Надежда Анникеевна
Отец ребёнка: Проценко Аникий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Проценко Вера Анникеевна
Отец ребёнка: Проценко Аникий Григорьевич
Смерть
21.10.1959
Дзержинский отдел ЗАГС