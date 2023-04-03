(Седова (Серикова)) Маргарита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седова (Серикова)) Маргарита Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1945

Отец: Сериков Фёдор Андреевич

Мать: Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.1965

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Седов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1969

Сын: Седов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Седов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
приемщица в химчистке
Место жительства
Неизвестно
Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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