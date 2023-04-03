(Седова (Серикова)) Маргарита Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1945
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1945
Отец: Сериков Фёдор Андреевич
Мать: Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1965
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Седов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1969
Отец ребёнка: Седов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
приемщица в химчистке
Место жительства
Неизвестно
Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область