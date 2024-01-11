Пологов Ермолай Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пологова Василиса Ермолаевна
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пологова Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пологов Сергей Ермолаевич
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пологов Герасим Ермолаевич
Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна