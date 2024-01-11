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Пологов Ермолай Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Пологов Родион Павлович

Мать: Пологова Домна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пологова Палагия Ефимовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пологова Василиса Ермолаевна

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пологов Яков Ермолаевич

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пологов Влас Ермолаевич

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пологова Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пологов Сергей Ермолаевич

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пологов Герасим Ермолаевич

Мать ребёнка: Пологова (Шуракова) Парасковья Кириловна

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